Навальный покинул Россию

Скандально известный оппозиционер и блогер Алексей Навальный все-таки смог покинуть пределы Российской Федерации и вылететь во Франкфурт (Франция), где 15 ноября должно состояться оглашение решения суда по иску Навального к российским властям.

Это уже вторая попытка политика улететь заграницу на этой неделе. Напомним, что вчера его развернули на паспортном контроле, сославшись на некое письмо, запрещающее Навальному покидать Россию. Позже удалось выяснить, что на оппозиционере «висит» штраф в 2,5 миллиона рублей по «второму делу Кировлеса». Деньги для выплаты долга политик занял у бизнесмена Евгения Чичваркина.

В этот раз, судя по посту, опубликованному в Instagram, его «встретили и проводили как родного», и Навальный беспрепятственно прошел пограничный досмотр. Единственный казус случился, когда он попытался сфотографироваться с сотрудницей пограничной службы. Из-за этого блогеру опять пригрозили, что он может остаться дома. В итоге пришел специальный сотрудник и проследил, чтобы он удалил все фотографии.

Навальный подчеркнул, что планирует судиться с Федеральной службой судебных приставов, так как он потерял вчерашний день и билет на самолет, купленный за 21 тысячу рублей. Также Навальному пришлось в срочном порядке отправлять юриста в Киров разбираться с делом «Кировлеса». Это также повлекло за собой дополнительные расходы, сумма которых в итоге составили 30 тысяч рублей.

Адвокат Алексея Навального юрист ФБК Иван Жданов считает, что решение об ограничении на выезд было вынесено незаконно, и о наложении ограничений на его подопечного заранее никто не уведомил. В итоге эти действия повлекли за собой финансовый ущерб, и поэтому сейчас они занимаются подготовкой документов для подачи в суд.