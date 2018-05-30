Песков похвалил The New Times за читателей, собравших деньги на штраф

Издание продолжит работу благодаря их верности. Пресс-секретарь Кремля прокомментировал ситуацию крайне положительно.

Дмитрий Песков поздравил The New Times с уплатой штрафа от Роскомнадзора. Он отметил, что деньги в размере 22,250 миллионов собрали коллективными усилиями людей, "проголосовавших рублем" в пользу СМИ. Чиновник похвалил газету, ведь такое рвение со стороны читателей свидетельствует о большом влиянии и преданности.

В то же время, Дмитрий Песков поддержал решение надзорного ведомства. Он признал сумму штрафа огромной. Но тут же подчеркнул, что её рассчитали в соответствии с законом в качестве реакции на нарушения The New Times. Так глава пресс-службы заявил "Дождю".

Напомним, газету оштрафовали в мировом суде Москвы за несвоевременное уведомление властей России о получении средств от иностранных агентов. Вдобавок, главного редактора Евгению Альбац обязали выплатить 30 тысяч рублей. Вскоре после этого руководство The New Times обратилось к читателям через краудфандинговую платформу с просьбой о помощи. Им удалось собрать 25,443 миллиона рублей, о чем главред сообщила на своей странице в Twitter.