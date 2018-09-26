Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Суммы в коммунальных платежах останутся прежними, вопреки росту НДС. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведе подписал постановление об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году. Он утвердил Основы формирования индексов, которые позволят сохранить выплаты на обычном уровне при повышении НДС до 20%. Согласно проекту, во втором полугодии цены будут сравнимы с январем. Их будут утверждать высшие чиновники исполнительных госорганов России.

Ранее правительство объявило о внедрении двухэтапной индексации тарифов. Она предусматривает, что в январе 2019 года выплаты проиндексируют на уровне 1,7%. А с июля - на 2,4% от показателей января. Ранее процедура, как правило, проходила в один этап - лишь с 1 июля каждого года.