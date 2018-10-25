ЦРУ обвинили в создании и использовании "сыворотки правды" при допросе

Организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) опубликовала доклад, где сообщается, что ЦРУ планировали выведывать информацию у подозреваемых в терактах 11 сентября с помощью "сыворотки правды".

Правозащитники сообщили, что сотрудники ЦРУ выяснили, что для выведывания необходимой информации лучше остальных подходит лекарственный препарат мидазолам. По словам ACLU, им был передан засекреченный доклад, в котором шла речь об исследовании действия, так называемого, "Проект Медицинского препарата" (Project Medication). Однако правозащитники приняли решение опубликовать соответствующую информацию.

Отмечалось, что препарат действовал успокаивающе, а также вызывал некоторую потерю памяти. Однако его приходилось вводить внутривенно. В ЦРУ настаивали на том, что его необходимо использовать при допросе граждан, подозреваемых в террористических действиях. Однако позже проект свернули. В своем опубликованном заявлении правозащитники также подчеркнули, что нынешний президент Дональд Трамп активно поддерживает использование пыток к заключенным, а на посту ЦРУ находится человек, который непосредственно ранее был вовлечен в насильственные действия, применяемые к содержащимся под стражей.