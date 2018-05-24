После «побега» с интервью певица Приходько обвинила Порошенко в «подлой игре»

Певица Анастасия Приходько не так давно решила оставить творческую карьеру, теперь она вступила в команду Юлии Тимошенко и активно пытается продвигать ее идеи. В программе «Рандеву» некогда известная артистка получила ряд вопросов о политике Тимошенко, после чего запуталась в ответах и покинула студию.

После «побега» с интервью певица Приходько решила оправдаться. В своем Facebook артистка написала новый пост, в котором обвинила президента Украины Петра Порошенко в «подлой игре». По словам Анастасии Приходько, она надеялась увидеть на шоу конструктивный диалог.

Певица также отметила, что она знала о том, кому принадлежит телеканал, где велось шоу «Рандеву». По словам Приходько, владельцем канала является Петр Порошенко. Этот факт она не взяла во внимание и надеялась, что эфир будет строиться на уважении к ее политическим партнерам. Певица утверждает, что она не была готова к «натиску» в адрес Тимошенко.

Приходько пишет, что Юлию Тимошенко «безосновательно» обвиняют во всех «бедах» Украины. Певица, решившая пойти в политику, обвиняет канал в преследовании идей Порошенко. Якобы, все шоу построено на «тактике» украинского президента. По словам Приходько, Порошенко и его команда причастны к «подлой игре», которую они ведут для того, чтобы оставаться при власти. В комментариях под оправданиями певицы появился ряд комментариев, к которых пользователи высмеяли Приходько за ее неумелые попытки восхвалить Юлию Тимошенко.