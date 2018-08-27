Мелания Трамп занялась кадровыми перестановками в Белом доме

Супруга американского президента Мелания Трамп требует уволить заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Миру Рикардел.

Это заявление администрация первой леди США озвучила на фоне информации о том, что Дональд Трамп задумал провести в администрации президента серьезные кадровые перестановки. По данным некоторых американских СМИ, президент также планирует освободить от занимаемых должностей министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Пресс-секретарь Мелании Трамп заявил, что позиция первой леди основана на том, что «Рикардел больше не заслуживает чести служить в Белом доме». Также отрудники госпожи Трамп пожаловались президенту, что женщина может быть источником негативной информации о супруге президента США и её подчинённых.

По имеющейся информации, причиной такой резкой неприязни стал тот факт, что между Мирой и Меланьей произошёл конфликт во время последней совместной рабочей поездки супруги президента в Африку. Спор, переросший в конфликт с помощником первой леди США, разгорелся из-за попыток Миры Рикардел пересмотреть сумму расходов на поездку госпожи Трамп на африканский континент. Помимо этого, дамы однажды не смоги поделить места в самолёте.

Видимо, у Рикардел очень непростой и взрывной характер, так как помимо противостояния с Меланией, заместитель Болтона периодически ссорилась с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и сотрудниками министерства обороны США.

Напомним, что свой пост она заняла после инаугурации Трампа в 2017 году. Мира Рикардел являлась одной их самых активных участниц предвыборной кампании бывшего бизнесмена.

В Белом доме комментировать ситуацию отказались.