Депутат Ленинградской области предложил заменить тело Ленина в Мавзолее копией

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать специальную комиссию, которая должна решить вопрос о перезахоронении тела Ленина. Вместо него в Мавзолей депутат планирует поместить копию.

Петров настаивает, что вождя революции необходимо захоронить в соответствии с его завещанием. Депутат обратился с этой просьбой к правительству. Вместо тела Владимира Ленина он предлагает поместить копию, изготовленную из воска. При этом политик хочет провести торжественную прощальную церемонию, устроив траурную процессию. Мероприятие он предлагает провести в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня его смерти.

Депутат подчеркнул, что необязательно создавать копию именно из воска. Можно, по его мнению, создать резино-полимерную фигуру. При этом на изготовлении самой копии он настаивает, поскольку считает, что таким образом будет сохранена традиция. Петров уверен, у этого шага множество положительных сторон. В качестве одной из таковых является существенная экономия денежных средств бюджета, которые государство ежегодно тратит на поддержание его тела в идеальном состоянии.

Напомним, в апреле прошлого года аналогичный законодательная инициатива была внесена в Госдуму и даже обсуждался. Однако впоследствии был отозван. После проведения опроса общественного мнения около 60% граждан высказались за необходимость захоронения. Однако нашлись и те, кто заявил о том, что стоит еще немного подождать.