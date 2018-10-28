Провести блицкриг и дойти до Красной Площади: украинский политик назвал цель Киева

Экс-депутат Верховной Рады Тарас Черновол, некогда бывший главой в избирательном штабе Виктора Януковича, рассказал о том, что нужно сделать Киеву. По мнению политика, Украина должна действовать по тактике «молниеносной войны» и двигаться не в сторону Донецка, а до Москвы.

Украинский политик пообщался с журналистами телеканала ZIK, в ходе беседы Черновол комментировал выборы, прошедшие на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По мнению экс-депутата, Украина не может вернуть эти территории из-за неправильной цель.

Тарас Черновол назвал цель Киева. По мнению политика, Украина должна стремиться провести блицкриг и дойти до Красной Площади. Сейчас же Киев хочет дойти до Донецка. Однако, считает Черновол, заканчивать блицкриг нужно именно в Москве.

По словам экс-депутата, сейчас Украина не готова провести блицкриг и дойти до Красной площади. Поэтому Киев вынужден пытаться решить проблемы путем дипломатических методов и политических санкций.

В комментариях под видео с фрагментом интервью, где Черновол говорит о блицкриге, пользователи уже стали шутить. Один из комментаторов предложил Киеву дойти не до Москвы, а сразу до Колымы. Слова политика многим показались весьма странными, ведь более высокопоставленные чиновники не озвучивали планов проводить блицкриг.