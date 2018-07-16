Медведев: Россия может отказаться от форума в Давосе

По словам премьера-министра России Дмитрия Медведева, вопрос об участии во Всемирном экономическом форуме будет рассмотрен лишь тогда, когда для российских бизнесменов снимут ограничения. Речь идет о Дерипаске, Вексельберге и Костине – им отказали в участии.

Форум в Давосе будет проходить с 22 по 25 января. Дмитрий Медведев уже высказался о том, что Россия может вычеркнуть из планов участие в данном мероприятии. По словам политика, представителям российского бизнеса отказали в участии.

Медведев назвал это решение странным. Премьер-министр также указал, что он уже пообщался с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Медведев считает, что ситуация может измениться после разговора с Берсе. По словам премьера, если российские бизнесмены не получат возможность участвовать в форуме, то от мероприятия откажутся все государственные служащие и российские компании. Иными словами, Россия может полностью отказаться от форума в Давосе из-за того, что на него не пригласили Дерипаску и Вексельберга с Костиным.

Ранее ситуацию уже комментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что форум получил свою значимость благодаря российским бизнесменам. Теперь же им отказывают в участии, что демонстрирует, считает Песков, как форум занимается уничтожением основ.