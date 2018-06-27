Суд отказал осужденному за подготовку покушения на Путина в досрочном освобождении

Волжский районный суд Самарской области отказал в условно-досрочном освобождении гражданину Казахстана Илье Пьянзину, осужденному за подготовку покушения на Владимира Путина.

Об сообщил РИА Новости прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Сергей Маркелов.

На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу, и у защиты есть возможность обжаловать его в течение десяти дней. Маркелов отметил, что при вынесении приговора судом был принят во внимание тот факт, что осужденный неоднократно нарушал режим отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима №26 в Самарской области.

Пьянзина приговорили к десяти годам за бандитизм, подготовку покушения на государственного деятеля и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Пьянзин свою вину признал и пошел на сделку со следствием, получив в итоге срок, который не превышает двух третей от максимально возможного. Суд состоялся в 2013 году.

В 2012 году на территории Украины в Одессе обезвредили группировку из четырех человек, которая готовила покушения на президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. По их замыслу на пути следования кортежа российского лидера должен был взорваться заминированный автомобиль. О деталях покушения на Кадырова ничего не известно. Пьянзин был задержан и после выдан российской стороне для суда.

Напомним, что в 2017 году Пьянзин уже подавал прошение о помиловании, однако ему отказали. Он женат, у него есть двое детей.