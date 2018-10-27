На Украине огласили приговор россиянину, воевавшему на Донбассе

На Украине россиянин, воевавший в ополчении на Донбассе, получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сообщение об этом было сегодня опубликовано на официальной странице Facebook Службы безопасности Украины (СБУ).

Судебное заседание прошло в Орджоникидзевском районном суде Мариуполя. Приговор уже вступил в законную силу. Мужчина был задержан сотрудниками ВСУ в апреле 2017 года в поселке Николаевка Донецкой области. По данным ведомства, россиянин вступил в ополчение в феврале прошлого года и воевал против правительственных войск, принимал активное участие в охране и строительстве блокпостов. Также ему было предъявлено обвинение в том, что он собирал данные о «расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции».

Напомним, что конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 года после государственного переворота на Украине, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович, и к власти пришли националистически настроенные политики. В той ситуации Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) объявили о своей независимости от Украины, после чего Киев решил восстановить целостность государства силовыми методами. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Среди них как мирные жители, так и ополченцы.

Россия со своей стороны отправляла на Донбасс гуманитарную помощь и помогала беженцам, бежавшим от войны в Россию. Из-за поддержки самопровозглашенных республик на Москву были наложены санкции.

Мировое сообщество ищет пути решения конфликта. В белорусской столице были приняты «Минские соглашения», регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако стороны конфликта периодически нарушают перемирие и обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.