В Кремле дали комментарий по ценам на бензин в России

Сегодня, 16:08 \\ Политика

О ситуации и реакции на нее в администрации президента Владимира Путина больше рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

 Так как вопрос с ценами на бензин стоит остро, специально, чтобы внести в него ясность, в Кремле собрали совещание. Лично на нем присутствовал президент Российской Федерации, он же и произносил на мероприятии вступительные слова. Так, согласно сказанному им, эта сфера обязательно должна регулироваться в стране даже несмотря на то, что на мировом рынке стоимость нефти нешуточно поднялась.

Далее по ситуации дал комментарий Песков. По его словам, обстоятельства с ней могут измениться, и сейчас в Кремле ждут ответа от кабмина. Так или иначе, он заверил, что без внимания данную сферу в администрации не оставят.

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Автор - Мартина Корф
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