Поклонская рассказала о совместной работе с мужем после его "некрасивого" увольнения с госслужбы

Сегодня, 12:42 \\ Политика

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, чем займется её муж после ухода с поста руководителя рабочего аппарата обудсмена по правам человека в России Татьяны Москальковой.

В интервью РИА Новости Поклонская поделилась, что сейчас муж помогает ей в работе, так как у него, по её словам, большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы. «У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе» - — сказала депутат.

Ранее пресс-секретарь Тальяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что муж Поклонской Иван Соловьев уволился по собственному желанию.

Также Наталья Поклонская допустила, что может создать новое общественное движение, которое объединит все её проекты. Одним из основных направлений станет волонтерство.

Наталья очень долго скрывала, что теперь она замужняя дама и отказывалась комментировать любые слухи на этот счет. О свадьбе, которая состоялась в Крыму, стало известно в августе этого года. Событие прошло в узком кругу друзей, коллег и родных. Медовый месяц молодожены также провели на полуострове.

Наталья Поклонская - российский государственный деятель, юрист, бывший сотрудник органов прокуратуры Украины. В 2014 году, после государственного переворота на Украине, объявлена новыми украинскими властями в розыск. Попала в список граждан РФ, на которых наложены санкции Евросоюза. Поклонская - почитательницей Николая II, его портрет стоит в её рабочем кабинете. Активно выступала против выхода в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», который, по её мнению, порочит образ святого царя-мученика. Такую общественную позицию депутата раскритиковали министр культуры РФ Владимир Мединский, Станислав Говорухин и Ирина Роднина. Напомним, что фильм все же вышел в прокат, но не стал коммерчески успешным и получил смешанные отзывы от зрителей и критиков.

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Автор - Анна Андреева
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