Поклонская: Жена Трампа не пускает его в Крым

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поделилась мнением, почему президент США Дональд Трамп не посещает Крымский полуостров. По ее мнению, причина может быть в его супруге Меланьи Трамп: она просто его не пускает.

Как рассказала депутат, лидер США имеет большое количество собственных проблем, которые ем необходимо решать, находясь на территории своей страны. Кроме того, Дональд Трамп регулярно проводит переговоры с лидерами других государств относительно остро стоящих в настоящее время проблем. По мнению Натальи Поклонской, помимо предположения о том, что в Крым главу США не пускает Меланья Трамп, есть еще одна версия. Политик полагает, что возможно Дональд Трамп еще не готов признать полуостров территорией России. А потому не хочет провоцировать конфликт. На вопрос, почему супруга главы США может не пускать его в Крым, депутат Госдумы не уточнила.

Напомним, ранее сообщалось, что Поклонская сама пригласила американского президента посетить Крымский полуостров. Этим жестом она хотела продемонстрировать порядочность политика. Она считает, что, приехав в Крым, Трамп показал бы, что ему не чужды справедливость и смелость. Однако пока что лидер США не ответил на приглашение.