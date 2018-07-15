СМИ: Трамп хочет уволить министра внутренней безопасности

Сегодня, 11:10 \\ Политика

Инсайдеры из Белого дома сообщают, что президенту США не нравятся результаты работы Кирстьен Нильсен. Отставка женщины-министра может произойти уже в скором времени, в течении этой недели.

 СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп хочет уволить Кирстьен Нильсен с поста министра внутренней безопасности. По данным издания The Washington Post, американский президент злится из-за того, что Нильсен отказалась полностью закрывать границу с Мексикой. Министр внутренней безопасности считает это невозможным, но Трамп с таким мнением полностью не согласен.

 Якобы, Дональд Трамп настолько неудовлетворен работой Нильсен, что регулярно критикует ее действия и высказывания. Президент США хочет уволить женщину с поста министра и планирует осуществить задуманное уже в ближайшие дни.

Сама глава министерства внутренней обороны США считает, что Трамп попросту не понимает некоторые нюансы иммиграционной политик. СМИ также сообщают, что Нильсен уже высказала свое недовольство по поводу данной ситуации. Якобы, в беседе со своим окружением женщина-министр сказала, что знает о желании Трампа ее уволить и ей это не нравится.

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Автор - Анна Пушкина
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