Дома лучше: Навальный теперь невыездной

Сегодня, 09:40 \\ Политика

Оппозиционер, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что ему запретили выезжать за пределы России. О том, что он «невыездной», Навальный узнал на паспортном контроле в аэропорту, когда собирался вылететь в Страсбург (Франция) на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу, которое должно состояться 15 ноября.

В судебном иске оппозиционер утверждает, что его задержания в 2012-2014 годах с последующим содержанием под стражей и привлечением к административной ответственности были политически мотивированными.

Навальный сообщил в своем Twitter, что сотрудники пограничной службы забрали у него паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Затем его посадили за «красную веревочку» вместе с «другими особо опасными» людьми. Позже ему сообщили, что выезд за пределы России ему закрыт, сославшись на некое письмо. Однако конкретной причины, из-за которой оппозиционеру запрещено покидать пределы России, не сообщили.

Алексей Навальный - российский оппозиционный политик и общественный деятель, известный благодаря своими расследованиями о коррупции в России. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», автор одного из самых рейтинговых общественно-политических блогов в «Живом Журнале» и популярного канала на YouTube с аудиторией в 2 миллиона подписчиков. В 2017 году издание «Ведомости» назвало Навального политиком года.

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Автор - Анна Андреева
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