Украина и США договорились препятствовать "Северному потоку — 2"

Сегодня, 08:39 \\ Политика

Накануне произошла встреча украинского руководителя Министерства иностранных дел Павла Климкина и министра энергетики Соединенных Штатов Америки Рика Перри.

 По ходу встречи обсуждалось, в частности, и то, какую позицию занимают Украина и США по отношению к строительству проекта "Северный поток — 2". Не секрет, что правительство первой откровенно не поддерживает его, к чему побуждает и всю Европу. Тем не менее, разрешение на его запуск не предоставили лишь несколько стран, тогда как большинство не пытаются противодействовать Москве в данной сфере.

 Ввиду этого, Климкин и Перри договорились осуществлять политику так, чтобы это препятствовало началу строительства. По их словам, данные действия необходимы, так как "Северный поток — 2" якобы угрожает энергетической безопасности европейских стран.

К слову, данный договор уже прокомментировал политолог Александр Асафов. По его словам, на самом деле в США рассматривают постройку газопровода как уже сбывшийся проект, а Украина же в данном договоре преследует отнюдь не объявленные цели.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Австрийский шпион-полковник дал признательные показания

 Экс-военный признался, что за шпионаж в пользу России он действительно получил 300 000 евро. Якобы, полковник австрийской армии хотел уволиться еще в 2006 году, но его остановило давление со стороны.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Словенские снеговики в телогрейках: военные замёрзли на учениях НАТО в Норвегии

Словенские военные, принимавшие участие в учения НАТО, пожаловались на холода. Солдаты...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Дональд Трамп не подал руки Петру Порошенко

На торжественной церемонии в честь 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны у...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ