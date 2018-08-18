Украина и США договорились препятствовать "Северному потоку — 2"

Накануне произошла встреча украинского руководителя Министерства иностранных дел Павла Климкина и министра энергетики Соединенных Штатов Америки Рика Перри.

По ходу встречи обсуждалось, в частности, и то, какую позицию занимают Украина и США по отношению к строительству проекта "Северный поток — 2". Не секрет, что правительство первой откровенно не поддерживает его, к чему побуждает и всю Европу. Тем не менее, разрешение на его запуск не предоставили лишь несколько стран, тогда как большинство не пытаются противодействовать Москве в данной сфере.

Ввиду этого, Климкин и Перри договорились осуществлять политику так, чтобы это препятствовало началу строительства. По их словам, данные действия необходимы, так как "Северный поток — 2" якобы угрожает энергетической безопасности европейских стран.

К слову, данный договор уже прокомментировал политолог Александр Асафов. По его словам, на самом деле в США рассматривают постройку газопровода как уже сбывшийся проект, а Украина же в данном договоре преследует отнюдь не объявленные цели.