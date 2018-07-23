И хочется, и колется: США не помогут Украине на Азовском море

Сегодня, 22:31 \\ Политика

Как отмечается, надеяться на близкую помощь США не приходится, поскольку географическое положение не позволяет. Пентагон осознает всю важность данной ситуации для Украины, но по ряду факторов не может оказать Киеву поддержку.

К этим факторам можно отнести военно-техническое превосходство России в Азовском море, открытие Крымского моста, что способствует активизации контроля всех судов. США не имеют юридических прав на отправку своих кораблей в Азовское море, более того, не располагают такой возможностью.

США пообещали новые санкции против России после выборов на Донбассе, было подчёркнуто, что ДНР и ЛНР следует распустить в срочном порядке. Санкции будут вводиться до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине.

МИД Британии назвал прошедшие выборы незаконными. Также отмечается, что Украина и США договорились противодействовать «Северному потоку 2». Этот проект подрывает европейскую энергетическую безопасность и независимость.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Австрийский шпион-полковник дал признательные показания

 Экс-военный признался, что за шпионаж в пользу России он действительно получил 300 000 евро. Якобы, полковник австрийской армии хотел уволиться еще в 2006 году, но его остановило давление со стороны.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В Австрии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали полковника армии

 На фоне скандала Глава МИД Австрии уже отменила свой визит в Россию, а канцлер страны...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Депутат Рады предложил запретить в Украине зиму

 Виктор Пинзеник возмущен ситуацией с ценами на газ, которая сложилась в Украине. Депутат...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ