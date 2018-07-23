И хочется, и колется: США не помогут Украине на Азовском море

Как отмечается, надеяться на близкую помощь США не приходится, поскольку географическое положение не позволяет. Пентагон осознает всю важность данной ситуации для Украины, но по ряду факторов не может оказать Киеву поддержку.

К этим факторам можно отнести военно-техническое превосходство России в Азовском море, открытие Крымского моста, что способствует активизации контроля всех судов. США не имеют юридических прав на отправку своих кораблей в Азовское море, более того, не располагают такой возможностью.

США пообещали новые санкции против России после выборов на Донбассе, было подчёркнуто, что ДНР и ЛНР следует распустить в срочном порядке. Санкции будут вводиться до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине.

МИД Британии назвал прошедшие выборы незаконными. Также отмечается, что Украина и США договорились противодействовать «Северному потоку 2». Этот проект подрывает европейскую энергетическую безопасность и независимость.