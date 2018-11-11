Словенские снеговики в телогрейках: военные замёрзли на учениях НАТО в Норвегии

Словенские военные, принимавшие участие в учения НАТО, пожаловались на холода. Солдаты были недостаточно тепло одеты.

Словенский министр обороны в разговоре с журналистами пообещал провести доскональное расследование этих жалоб. Подполковник, командовавший славянскими частями на учениях, отметил, что многие его подчинённые жаловались на обмундирование. Военное ведомство известило, что не ожидало такой холодной погоды в это время года. Серьезных травм обморожения пока что не обнаружено, хотя температура колебалась от минус 23 до плюс семи.

В Словении задержаны политики по подозрению в подготовке государственного переворота. В операцию по их задержанию были вовлечены 40 сотрудников правоохранительных органов. Несколько дней назад было запечатлено видео, на котором боевой отряд с товарами и ружьями тренировались в лесу.

Отмечается также, что словенские дипломаты встречаются для ежегодной консультации, где будут обсуждаться самые острые вопросы страны, в том числе пограничный вопрос с Хорватией. Часть встреч будет проходить за закрытыми дверями.