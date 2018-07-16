Держи руку на пульсе: Китай разместит боевые лазеры в Тибете

Китайская армия в ближайшем будущем разместит мобильные лазерные комплексы LW-30 на территории Тибетского автономного округа.

30-киловаттный лазер установлен на трёхосном вездеходе и предназначен для и перехвата небольших и тихоходных воздушных целей. Принадлежность Китаю Тибета оспаривается многими государствами. КНР старается защитить свои интересы.

Также стоит отметить, что противостояние США и Китая скажется на экономике Казахстана. По мнению экспертов, недалёк тот период, когда торговые войны станет для всего мира обыденностью. Ситуация в мире будет напрямую зависеть от результата торговой войны между КНР и США.

Киев и ЕС призывают усилить санкции против РФ после выборов на Донбассе. Украинские политики отмечают, что проводя выборы в ДНР и ЛНР, Кремль показывает готовность вести переговоры только с США и Китаем. 11 ноября прошли выборы главы, после которых была объявлена победа Дениса Пушилина. Также выбирались члены Народного совета, количество голосующих на выборах, как отмечается, превысило 80% всего населения республики. На Украине власти не признают этих выборов.