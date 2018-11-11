В Кремле прокомментировали решение не читать письма русских солдат в Париже

В Кремле обратили внимание на тот факт, что во время памятных мероприятий в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, не были зачитаны цитаты из писем русских солдат.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он заметил, что в Москве заметили эту особенность сценария церемонии, прошедшей 11 ноября у Триумфальных ворот. Во время мероприятия восемь французских выпускников зачитали свидетельства очевидцев Компьенского перемирия. Среди фрагментов прозвучали письма британского, французского, американского и немецкого военных, а также китайского рабочего и французской девушки.

Дмитрий Песков добавил, что «на каких языках звучат воспоминания - это скорее решение организаторов, мы к этому решению относимся с уважением». При этом он подчеркнул: «В то же время мы, конечно, убеждены, что в Париже и во Франции многие помнят о тех подвигах, которые русские солдаты совершали во Франции, защищая Францию».

Первая мировая война стала одним из самых жестоких международных конфликтов начала 20 века. В результате схватки распались четыре мощных империи: Австро-Венгерская, Российская, Османская и Германская. Война послужила прологом для Февральской и Октябрьской революций 1917 года в России, и Ноябрьской революции 1918 года в Германии.