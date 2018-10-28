Меркель приняли за жену президента Франции Макрона

На одном из мероприятий, прошедших во Франции в честь окончания Первой мировой войны, пожилая француженка перепутала канцлера Германии Ангелу Меркель с женой лидера Франции Эммануэля Макрона.

Главы двух государств посетили коммуну Ретонд в департаменте Уаза. Примечательно, что именно здесь 100 лет назад было заключено Компьенское перемирие. Несколько минут лидеры стран уделили пришедшим на мероприятие гражданам. Одна из местных жительниц во время общения с Меркель спросила у нее: «Вы мадам Макрон?» Надо отметить, что немецкий политик, улыбнувшись, немного смутилась, но все же ответила на вопрос француженке, объяснив, что она является канцлером Германии.

Однако судя по реакции пожилой женщины, она так и осталась в неведении, с кем ведет беседу, она либо не совсем поняла, либо просто не услышала ответ Ангелы Меркель. Сообщается, что жена президента Франции Бриджит Макрон всего на год старше лидера Германии. А француженке, с которой пообщались главы двух государств, по некоторым данным недавно исполнилось 100 лет. Перед тем, как начать беседу с Меркель, пожилая дама поздоровалась с главой своей страны, пожала ему руку и обмолвилась несколькими словами.