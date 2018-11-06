Глава Свердловской области решил не увольнять Ольгу Глацких

После дисциплинированного наказания Ольга Глацких сохранит свою должность директора в департаменте молодёжной политики региона. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ожидалось, что после проведения соответствующей проверки Глацких будет уволена, однако глава области после «серьёзного разговора» глава области решил объявить выговор чиновнице. При этом официального заявления об окончании служебной проверки в отношении Глацких, как и о мерах, ожидающих её, на данный момент нигде не имеется.

Глацких вызвала гнев жителей РФ после выступления на встречи со школьниками и студентами, когда заявила о том, что государство никому ничего не должно, и оно не просило родителей их рожать. Слова чиновницы были сняты на видео. После появления скандальной видеозаписи в сети Глацких временно отстранили от работы и лишили руководящего поста во фракции «Единая Россия». Чуть позже чиновница принесла извинения, отметив, что ей стыдно, и отправилась в отпуск, хотя ранее она пыталась оправдаться в глазах общественности, заявив, что её неправильно поняли. На данный момент Глацких не доступна для комментариев.

Ранее немецкие СМИ заявили, что возможно чиновницу отстранили не за глупость, а за то, что она вслух высказала то, о чём в правительстве предпочитают молчать.