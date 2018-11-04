Врио главы Башкирии Радий Хабиров запретил чиновникам говорить "невозможно"

Сегодня, 12:12 \\ Политика

О запрете Радий Хабиров сообщил в ходе оперативного совещания правительства. Причиной стал доклад мэра Учалинского района Фарита Давлетгареева. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии запретил ему употреблять слово "невозможно".

 Лексические запреты в политических кругах набирают популярность. Теперь центром внимания стала Республика Башкирия. Все дело в том, что Фарит Давлетгареев пояснил Хабирову, что «невозможно создать дополнительные окна в МФЦ». В качестве причины он указал отсутствие площадок.

Врио главы Башкирии остался совсем недоволен таким докладом, а потому резко попросил политика оставить слово «невозможно» для других сфер его жизни. Хабиров отметил, что «если вы сразу заявляете о невозможности, я сомневаюсь в вашей профессиональной пригодности». Врио главы республики отметил, что при нем подобные слова употреблять более не стоит. «Если невозможно, значит, вам нужно заняться другим делом».

Напомним, ранее о необходимости похожего запрета высказался мэр Уфы. Ульфат Мустафин заявил, что чиновники должны выражаться конкретнее, а потому недопустимо, чтобы в их лексиконе были такие слова, как «ориентировочно». Наряду с ним, критике подверглось также активное употребление слов «около» и «вокруг».

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Автор - Евгения Чернобаб
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