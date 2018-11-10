Стали известны предварительные результаты выборов в ЛНР и ДНР

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Донецкой и Луганской республик завершил подсчет бюллетеней.

Об этом в ходе общения с журналистами сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова. Также она добавила, что явка на выборы составила 80,1% на 385 избирательных участках. По данным 97,25% обработанных протоколов Денис Пушилин лидирует на выборах на пост главы ДНР. Он набрал 60.9% голосов. Напомним, что прошлый глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко был убит в конце августа этого года.

Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов. Евстифеев набрал 8,9%, Медведев 6,4%, Храменков 14,1%, Шишкина - 9,2%. Недействительными признали 1,6% бюллетеней. По предварительным подсчётам на выборах в республиканский парламент лидирует общественное движение "Донецкая Республика", набравшее 72,74%, "Свободный Донбасс" набрал 25,56%.

Между тем в Луганской народной республике, согласно данным обработки 96% бюллетеней, на выборах лидирует исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. За Пасечника проголосовали 68,4% избирателей, за Олега Коваля - 16,57%, за Людмилу Руснак - 5,84%, за Наталью Сергун - 7,89%».

Эти данные предоставила прессе председатель Центризбиркома ЛНР Елена Кравченко. Она отметила, что недействительными признаны 1,3% избирательных бюллетеней. На выборах депутатов Народного совета выигрывает общественное движение «Мир Луганщине», возглавляет которое Леонид Пасечник. За «Луганский экономический союз» проголосовали 25,16%.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что эти выборы «фейковые», и они не будут признаны, так как проводятся на неподконтрольной Киеву территории и противоречат украинскому законодательству. Украинского лидера поддержали США и страны Евросоюза. Россия выступила за законность выборов, заявив, что они не противоречат Минским соглашениям. Украинский министр иностранных дел уже пригрозил Москве новыми санкциями из-за выборов на Донбассе.