В Белом доме сообщили о важном разговоре Путина с Трампом, Макроном и Меркель

Сегодня, 08:45 \\ Политика

Президент России Владимир Путин пообщался в Елисейском дворце с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером Франции Эманюэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом. Во время ланча, который продлился два часа, лидеры стран смогли кратко обсудить такие темы как договор РСМД, Сирия, торговля, ситуация в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северная Корея.

Об этом сообщила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс. Также она добавила, что у «них была хорошая и продуктивная дискуссия».

Напомним, что вчера весь мир отмечал 100 – летие окончания Первой мировой войны и отдавал дань памяти всем погибшим в этом жестоком международном конфликте. В результате погибло 40 миллионов человек и распались четыре империи: Германская, Османская, Российская и Австро-Венгерская.

Французская сторона подготовила памятные мероприятия, на которые получили приглашения 70 лидеров стран и правительство. Основные торжества прошли вчера у Триумфальной арки в Париже. Прибыв на церемонию, Владимир Путин поздоровался с Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном и остальными приглашенными. С лидером США он также обменялся рукопожатиями, похлопал Трампа по плечу и показал ему поднятый вверх большой палец.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ему удалось побеседовать с Трампом в ходе мероприятий в Париже. «Да», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли им с Трампом пообщаться. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент РФ ответил: «Хорошо».

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Пескова, ещё нет «железобетонных договоренностей» о том, что полноформатная встреча Путина и Трампа состоится на предстоящем саммите G20 в Буэнос-Айросе (Аргентине). Также Песков добавил, что возможности побеседовать обстоятельно у президентов в Париже не было, так как этого не позволял протокол мероприятий.

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Автор - Анна Андреева
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