СМИ советуют США закупать российские самолеты для тушения пожаров

Сегодня, 08:23 \\ Политика

Гонконгское издание Asia Times высказала свое мнение относительно возможной пользы покупки российских самолетов-амфибий Бе-200. По мнению журналистов, летательные аппараты просто необходимы США для тушения пожаров.

 Известно, что в Калифорнии в четверг начался масштабный пожар, который охватил более 42 тысяч гектаров и уничтожил почти семь тысяч построек. Специалисты уже назвали его самым разрушительным в истории штата. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек. Кроме того, был полностью уничтожен город Парадайс.

Обозреватели отмечают, несмотря на непревзойденное лидерство США в области авиастроения, они не производят воздушные судна, которые предназначены для тушения пожаров. Вместо этого Америка использует старые переоборудованные самолеты, чьи технические характеристики, порой, оставляют желать лучшего. При этом лидирующие позиции на международном рынке по изготовлению аппаратов для тушения пожаров занимают Япония, Канада и Россия. Однако российские самолеты Бе-200, как отмечает издание, превосходит по параметрам существующие аналоги при сравнительно небольшой цене. Они показали свою эффективность. Поэтому гонконгское СМИ уверено, США могут, несмотря на антироссийские санкции, обсудить этот вопрос на предстоящей встрече в рамках саммита "Большой двадцатки". Москва же, как считает журналист, открыта для подобных переговоров.

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Автор - Евгения Чернобаб
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