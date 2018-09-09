Борьба за власть вечна: ВСУ обстреливают окраины Горловки в день выборов

Вчера, 23:50 \\ Политика

Украинские силовики ведут обстрел окраин ДНР, года Горловки, как отметил представитель ДНР СЦКК. В результате обстрела загорелся нежилой дом, но из-за непрекращающегося обстрела пожарные не могут потушить возгорание.

По официальным данным, жертв среди жителей республики нет. Выборы главы и депутатов Народных советов прошлом в ДНР и ЛНР. Киев сделал заявление, что не признаёт выборы. Также стоит отметить, что итоговая явка избирателей на выборах в ДНР составила 80,1%. Ранее стало известно, что в республике правоохранительные органы пресекли попытку нападения на членов избирательной комиссии.

Власти ДНР сообщили о перебоях в работе мобильной связи из-за диверсии, в результате которой были повреждены участки оптоволоконной магистрали в Донецкой республике. Сейчас проблема локализована, проводятся восстановительные работы.

НАТО не признает выборы в Донецкой и Луганской республиках, но полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства. Было высказано требование, чтобы власти РФ вывели свои войска с территории Донбасса и перестали оказывать помощь войскам ДНР и ЛНР.

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Автор - Алевтина Сергеева
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