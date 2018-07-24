Активисток Femen, устроивших акцию в Париже, обвинили в эксгибиционизме

Во Франции были задержаны активистки Femen, которые утром 11 ноября собирались устроить на Елисейских Полях в Париже акцию во время торжественного мероприятия в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

Две полуобнажённые девушки были задержаны сразу же после попытки перелезть через ограждение у дороги, по которой проезжали лимузины глав государств. Третья активистка, находившаяся на другой части Елисейских полей, почти добежала до автомобиля президента США Дональда Трампа, но была поймана французскими жандармами. Сейчас активистки находятся под стражей, как стало известно, им предъявлены обвинения в эксгибиционизме. Глава МВД Франции сообщил, что девушки не создали критической ситуации, так как не имели при себе оружия, а стражам порядка удалось их быстро задержать.

В минувшую субботу активистки пытались провести акцию возле Триумфальной арки в Париже. Три голые по пояс девушки вышли с протестными плакатами к трибунам, установленным на площади Шарля де Голля, чтобы выразить своё недовольство визитом некоторых лидеров государств, которые, по их мнению, являются военными преступниками. Все трое были задержаны полицией.

На торжественное событие пригласили более 120 гостей, в том числе главы стран-участниц Первой мировой войны. В рамках этой встречи многие лидеры проведут двусторонние переговоры, так, возможно состоится краткий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.