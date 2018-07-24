Активисток Femen, устроивших акцию в Париже, обвинили в эксгибиционизме

Сегодня, 20:59 \\ Политика

Во Франции были задержаны активистки Femen, которые утром 11 ноября собирались устроить на Елисейских Полях в Париже акцию во время торжественного мероприятия в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

Две полуобнажённые девушки были задержаны сразу же после попытки перелезть через ограждение у дороги, по которой проезжали лимузины глав государств. Третья активистка, находившаяся на другой части Елисейских полей, почти добежала до автомобиля президента США Дональда Трампа, но была поймана французскими жандармами. Сейчас активистки находятся под стражей, как стало известно, им предъявлены обвинения в эксгибиционизме. Глава МВД Франции сообщил, что девушки не создали критической ситуации, так как не имели при себе оружия, а стражам порядка удалось их быстро задержать.

В минувшую субботу активистки пытались провести акцию возле Триумфальной арки в Париже. Три голые по пояс девушки вышли с протестными плакатами к трибунам, установленным на площади Шарля де Голля, чтобы выразить своё недовольство визитом некоторых лидеров государств, которые, по их мнению, являются военными преступниками. Все трое были задержаны полицией.

На торжественное событие пригласили более 120 гостей, в том числе главы стран-участниц Первой мировой войны. В рамках этой встречи многие лидеры проведут двусторонние переговоры, так, возможно состоится краткий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Австрийский шпион-полковник дал признательные показания

 Экс-военный признался, что за шпионаж в пользу России он действительно получил 300 000 евро. Якобы, полковник австрийской армии хотел уволиться еще в 2006 году, но его остановило давление со стороны.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В Австрии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали полковника армии

 На фоне скандала Глава МИД Австрии уже отменила свой визит в Россию, а канцлер страны...

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Депутат Рады предложил запретить в Украине зиму

 Виктор Пинзеник возмущен ситуацией с ценами на газ, которая сложилась в Украине. Депутат...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ