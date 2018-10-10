В Киеве собираются "быстро и срочно" декоммунизировать Крым и Донбасс

Владимир Вятрович, историк и глава Института национальной памяти Украины, сообщил, что необходимо срочно проводить декоммунизацию в Крыму и Донбассе.

Он подчеркнул, что одобряет быстрые и решительные изменения, и отметил, что именно эти факторы обеспечивают успех реформ в Украине. Как утверждает Вятрочив, Верховная рада Украины уже подготовила и утвердила планы смены названий ряда объектов на полуострове в рамках программы декоммунизации. Однако чтобы поправки вступили в силу, Крым необходимо для начала вернуть в состав страны.

Законопроект об осуждении коммунистического режима был принят на Украине весной 2015 года, после чего в стране стартовала кампания по декоммунизации. В рамках проекта меняют названия улиц, сносят памятники, также недавно Вятрович предложил отказаться от празднования 8 марта, так как этот день отмечают в России.

Ранее бывший депутат Верховной рады предложил один из вариантов возвращения Крыма в состав Украины. Как полагает Святослав Пискун, Украине необходимо потребовать от России выплат за использование её имущества, в результате чего страна получит «триллионы», а жители полуострова захотят вернуться и потребуют провести новый референдум. Как показывают последние опросы, всё меньше граждан Украины, около 10%, хотят силой вернуть полуостров «на родину».