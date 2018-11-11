Дональд Трамп не подал руки Петру Порошенко

На торжественной церемонии в честь 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны у Триумфальных ворот в Париже собрались лидеры 70-ти государств и правительств. К событию приковано колоссальное внимание всех мировых СМИ, и от их пристального взгляда не ускользнул один любопытный момент: Дональд Трамп не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко.

После прибытия с женой Меланией на памятное мероприятие, Трамп проследовал к своему месту на трибуне. По пути он обменялся рукопожатиями с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель, а также с другими участниками церемонии. На видео, опубликованное порталом «Global News», заметно, что в этот момент Петр Порошенко пристально смотрит на американского лидера, но Трамп не обратил на него никакого внимания.

Украинский президент уже прокомментировал ситуацию, заявив, что «все, что вы говорите - это вранье». При этом на уточняющий вопрос, пожал ли Трамп ему руку, Порошенко отвечать не стал.

В Совете Федерации тоже отреагировали на данный инцидент, заметив, что Трамп оставил украинского лидера без внимания, поскольку американский лидер не очень любит лицемерить и делать вид, что ему кто-то интересен. Сенатор Александр Птушков в своем Twitter написал, что «нынешний Киев для Трампа — докучливая, а также слабая страна, лидеры которой караулят Трампа у входа в туалет, лишь бы произошло еще одно лишнее для США рукопожатие».

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обменялись рукопожатиями при встрече, а российский лидер даже похлопал американского коллегу по плечу и показал ему большой палец. Также известно, что президенты США и России сидели за одним столом во время рабочего ланча в Елисейском дворце и смогли немного пообщаться.