МИД РФ: США должны прекратить гонение на российских журналистов

В МИД РФ обеспокоены задержанием в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича.

Представители ведомства назвали недопустимыми действия США, поскольку они препятствуют распространению независимой информации о событиях в мире. МИД считает, что таким образом США давит не только на российские СМИ, но и на независимое мнение остальных журналистов. В ведомстве добавили, что допрос Малькевича, в ходе которого его лично и российские СМИ обвиняли во вмешательстве в выборы в США, может быть всего лишь предлогом для введения новых санкций против РФ. МИД потребовал прекратить гонения против российских журналистов.

Осудил действия США и зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сравнив их с похищением человека.

Александр Малькевич прилетел в США для участия в конференции. Ранее сообщалось, что он был отправлен на выборы в Конгресс в качестве наблюдателя, однако в Общественной палате опроверги эти слухи. После продолжительного опроса журналиста отпустили, и он покинул страну. Вернувшись в Россию, журналист намерен обратиться в правоохранительные органы и МИД РФ.