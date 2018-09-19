Война уносит миллионы судеб: Папа Римский призвал учиться на опыте прошлого

Сегодня, 15:52 \\ Политика

Суровыми предупреждением для всех людей назвал Первую мировую войну Франциск, Папа Римский. По его словам, необходимо использовать любые законные средства, чтобы покончить с вооруженными конфликтами, которые продолжаются по сей день на территории разных стран.

Он оповестил о том, что в 15.30 по МСК колокола Собора святого Петра в Ватикане зазвонил в память об окончании боевых действий. Также стоит отметить, что греческие власти не намерены вмешиваться в конфликт РПЦ и Константинополя. Правительство считает данную проблему церковной и не находят нужными вмешиваться в нее. Была выказана надежда на то, что в скором времени несогласия, связанные с христианскими и православными ценностями, будет преодолены.

Украинские раскольники отказались возглавить новую церковь на Украине. Сейчас стоит вопрос о том, кто займёт этот пост. На этой почве возникают несогласия между Украиной и Константинополем, поскольку у обеих сторон имеется свой взгляд на эту проблему. Так Петр Порошенко намерен поставить на эту должность своего приближенного митрополита Винницкого.

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Автор - Алевтина Сергеева
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