Общие черты: Макрон назвал себя и Трампа аутсайдерами

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что у него есть общие черты с главой США Дональдом Трампом. По его словам, они оба являются политическими аутсайдерами. При этом он подчеркнул, что сильно отличается от американского президента.

Как подчеркнул президент Франции, у них с Трампом есть достаточно много общего. В частности, они оба являются ярыми борцами против терроризма. Макрон считает, что он и американский лидер много работают именно в этой области. Кроме того, он отметил: «Я бы сказал, что оба мы аутсайдеры среди «классических» политиков».

Тем не менее, глава Франции указал, что есть вопросы, в которых их мнения расходятся. В частности, среди них такие проблемы, как торговля, климат и мультилатерализм. Однако даже существующие разногласия, по мнению Эммануэля Макрона, не мешают ему находить с Дональдом Трампом компромиссы и решать существующие проблемы.

Также французский лидер отметил, что отличается от главы США, который называет националистом. Макрон отметил, что он сам как раз считает себя патриотом своей страны., подчеркнув, что «это значительно отличается от национализма». Президент Франции уверен, что у его народа сильное чувство идентичности. Однако он также не отвергает взаимодействие между разными народами и верит, что оно приносит пользу всем.