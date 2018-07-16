Путин и Трамп встретились в Париже

Президены России и США обменялись рукопожатиями перед началом торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны.

Церемония началась в 13.00 мск. у Триумфальной арки в Париже. Принять участие в памятной церемонии получили приглашение 70 глав государств и правительств. Владимир Путин приехал на мероприятие прямо из аэропорта, в то время как остальные приглашенные прибыли из Елисейского дворца. Следуя к своему месту, он пожал руки Эммануэлю Макрону, Ангеле Меркель, Дональду Трампу и его супруге Меланье. При этом он показал Трампу поднятый вверх большой палец и похлопал его по плечу. После церемонии делегации вернутся в Елисейский дворец на обед, а затем отправятся на Форум мира, который пройдет в большом зале парка Ла-Виллет.

Ранее было запланировано, что во время торжеств в Париже пройдет полноформатная встреча Путина и Трампа, однако, по просьбе французского президента Эммануэля Макрона было принято решение перенести переговоры. Елисейский дворец выразил беспокойство, что переговоры президентов отвлекут внимание от основных мероприятий, подготовленных французской стороной. По той же причине не состоится встреча российского лидера с премьер – министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

И все же короткая встреча Путина и Трампа состоится во время ланча в Елисейском дворце. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Возможно, полноформатная встреча российского и американского лидера состоится на полях саммита G20 («Большая двадцатка»), который пройдет с 30 ноября до 1 декабря в Буэнос-Айресе в декабре этого года.

Сегодня, 11 ноября, отмечается День памяти павших в Первой мировой войне. В этот день в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, которое означало полную капитуляцию Германии и окончание Первой мировой войны. В результате этого разрушительного военного конфликта распались четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

Напомним, что в России «День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне» отмечается 1 августа.