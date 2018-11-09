В Австрии задержали второго "российского шпиона"

В Австрии задержали ещё одного подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами, как сообщает Die Kronen Zeitung.

В издании отметили, что сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) привлёк внимание ещё год назад. У него был доступ к секретным документам, которые он, предположительно, передал Москве и разгласил государственную тайну. Имя предполагаемого шпиона не разглашается. По месту работы и месту жительства подозреваемого проведены обыски. Если подозрения подтвердятся, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Посольство РФ в Австрии отказалось давать комментарии по этому делу.

За последние несколько дней это уже второе дело о шпионаже в пользу России, которое было совершено в Австрии. 9 ноября появилась информация о задержанном экс-военном, который занимался шпионажем в пользу России. В связи с этим глаза МИД Австрии Карин Кнайсль отменила официальную поездку в РФ. Однако австрийский президент, Александер Ван дер Беллен, сообщил, что не стоит драматизировать по поводу этого скандала.

В МИД РФ отметили, что неприятно удивлены ситуацией с предполагаемым шпионажем в пользу России.