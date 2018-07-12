Президент Франции высмеял «твиттерную» дипломатию Дональда Трампа

Сегодня, 12:54 \\ Политика

В своём интервью для CNN Эммануэль Макрон негативно высказался про своеобразную манеру общения президента США.

Пост Дональда Трампа в социальной сети Twitter стал весьма необычной, как для политика, реакцией на недавнее предложение о создании отдельных европейских войск с целью защиты Евросоюза от США, Китая и России, поступившее от президента Франции Эммануэля Макрона. На своей странице в Twitter Трамп написал, что перед созданием своей армии Европе надлежит выплатить свою долю в НАТО. Президент США подчеркнул, что причиной такой точки зрения является значительный вклад в Северо-Атлантический альянс именно со стороны Вашингтона. «Я всегда предпочитаю прямое обсуждение и ответы на вопросы ведению дипломатии через твиты», - заявил мсье Макрон в своём интервью.

По результатам встречи Трампа с Макроном в Париже 10 ноября стало известно, что они продуктивно обсудили лучшие способы распределения бремени расходов внутри НАТО. Но хоть и дав своё согласие, президент Франции сделал акцент на том, что для лучшего распределения расходов Евросоюзу нужно больше самостоятельности.

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