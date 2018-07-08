"Руки прочь от Москвы!" - пользователей насмешили билборды с предвыборными лозунгами Порошенко

На улицах Киева появились странные рекламные билборды с надписью: "Геть вiд Москви!" Отмечается, что фраза на самом деле принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920-30-х годов Николаю Хвылевскому.

Пользователи сети и местные жители не совсем поняли смысл этой фразы в качестве рекламы предстоящих выборов на Украине. Отмечается, что Хвылевский употреблял эту фразу вовсе не в политическом смысле. Поэт говорил о том, на какие образцы ориентироваться при возрождении украинской культуры — на российские или на европейские. Однако многие украинцы не уверены в точном переводе и смысле этой фразы, а потому перевели ее как: «Руки прочь от Москвы!» Это стало поводом для распространения огромного количества ироничных комментариев.

Многие граждане отметили, что за такое решение PR-службе президента обязательно нужно выписать премию. А Сергей Гайдай написал в своем профиле социальной сети, прикрепив фотографию нового билборда: «И вот когда наши войска были у стен Кремля, главнокомандующий приказал».

Некоторые комментирующие указали, что такие билборды нужно размещать не в центре Киева, а, например, на пути следования поезда «Львов - Москва». Многие пользователи также подчеркнули, что у лидера Украины «явно с этим что-то личное». Общая же реакция на увиденные рекламные плакаты свидетельствует о том, что жителей решение насмешило, хотя многим осталось неясным, какую же все-таки цель преследовали сотрудники PR-службы Порошенко.