Порошенко: никто не признает выборы на Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что результаты выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках не будут никем признаны.

Президент Украины, который сейчас находится в Париже на торжествах, посвященных 100 летию окончания Первой мировой войны, уверен, что эти выборы «категорически неприемлемы» и «не подпадают под стандарты украинского законодательства», так как проводятся на неподконтрольной Киеву территории.

Также Порошенко полагает, что проведению выборов не соответствует ситуация в Донбассе, где не созданы соответствующие условия, чтобы обеспечить безопасность выборов. Соответствующее заявление президента было опубликовано на его официальном сайте вчера, 10 ноября, как раз накануне выборов в ЛНР И ДНР.

Ранее сообщалось, что выборы глав республик и депутатов парламентов, назначенные на 11 ноября, уже начались. Жители республик могут сделать свой выбор в 408 избирательных участках. Голосование продлится до 20:00 (время московское).

США и Евросоюз солидарны с Киевом и тоже считают эти выборы незаконными, однако в Москве придерживаются противоположной точки зрения и уверены, что выборы не противоречат минским соглашениям.

Правительство Украины 2 ноября сообщило, что Москва столкнется с новыми санкциями из-за выборов на Донбассе.