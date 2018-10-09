Власти Южной Кореи отправили в КНДР с 200 тонн мандаринов в благодарность за грибы

Сегодня, 08:06 \\ Политика

Сообщается, что первый самолет с мандаринами уже вылетел в Северную Корею. Это ответный жест Южной Кореи на подарок из двух тонн дикорастущих грибов, который был преподнесен лидеру Юга Мун Чжэ Ину во время его визита в Пхеньян.

 Как сообщил официальный представитель администрации президента Северной Кореи, в качестве подарка были выбраны именно мандарины, поскольку как раз сейчас начинается их сезон. Кроме того, этот фрукт достаточно редко встречается в КНДР. Сообщается, что груз был отправлен с острова Чеджудо. На борту военного воздушного судна также находились политические деятели государства замминистра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон и секретарь президента Со Хо.

Мандарины были тщательно упакованы в 20 тысяч коробок, в каждую из которых положили по 10 килограмм, и раздены на четыре партии. Для каждой из партий подготовили отдельный самолет. Первый отправился утром в воскресенье. Всего в планах осуществить 4 рейса два 11 ноября и столько же на следующий день.

Напомним, в сентябре Ким Чен Ын преподнес южнокорейскому главе две тонны грибов, которые получатель раздал членам семей, еще не воссоединившихся со своими родными в Северной Корее. На японском языке грибы называются «мацутакэ». Помимо них, президент Северной Кореи презентовал Мун Чжэ Ину нескольких охотничьих собак. Животные породы пхунсан были выведены в КНДР.

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Автор - Евгения Чернобаб
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