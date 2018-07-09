Хватит стрелять глазками: Туск высказался в отношении "флиртующих" с Россией политиков

Сегодня, 23:32 \\ Политика

Глава Европейского совета Дональд Туск провел параллель между теми политики, которые выступают за брексит, «флиртуют» с Россией, и теми, которые говорят, что будущее ЕС обречено на провал.

По его словам, проблема в том, что в ближайшем будущем все эти люди могут привести «к абсолютной фундаментальной угрозе и польской независимости». Также он отмечает, что те представители Европейского Союза, которые выступают против сильной позиции Польши в объединенной Европе, выступают против независимости Польши. Сейчас в большей степени от польских политиков зависит, смогут ли они своими действиями предотвратить распад ЕС и выход из объединения польского государства.

Польша может потерять около полумиллиона украинских гастарбайтеров, что повлияет на снижение экономического развития страны. За первое полугодие 2018 года заявлений о намерении поручить работу иностранным было зафиксировано на 13% меньше. А в Германии готовят рекламу для привлечения дешёвой рабочей силы из других стран.

В Совете Европы предупредили об угрозе Ruxit. В связи с возможным выходом России из организации могут возникнуть проблема, в результате чего МИД Финляндии отметил, что примет меры для разрешения вопросов о неуплате Москвой взносов в СЕ.

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Автор - Алевтина Сергеева
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