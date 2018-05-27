В ООН заявили о создании сети по борьбе с терроризмом

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков. По его словам, в 2019 году будет создана специальная сеть, которая станет важным элементом диалога по безопасности.

Он сообщил о планах на следующий год в ходе совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ. Отмечается, что, помимо защитных и превентивных целей, создание специальной сети будет способствовать улучшению прочности отношений между правоохранительными органами в различных государствах. Это тоже, на его взгляд, должно помочь противодействию терроризму и террористических организаций.

Отмечается, что на этой неделе Воронков провел множество встреч с представителями различных ведомств, так или иначе связанных с антитеррористической деятельностью. Среди них были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Интересно, что заместитель генерального секретаря ООН сообщил о большом вкладе России в организацию и проведение прошедшего форума.

В странах по всему миру, в частности, в России проводится большая работа, благодаря которой регулярно предлагаются все новые меры для противодействия терроризму. Напомним, ранее сообщалось, что активно обсуждался законопроект против телефонного терроризма.