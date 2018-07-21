В Украине пригрозили России новыми санкциями из-за выборов в Донбассе

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР обернутся для России новым списком международных санкций.

В Украине пригрозили России новыми санкциями. Павел Климкин сообщил, что из-за выборов в Донбассе Кремль получит усиленные ограничения. «Мы уже работаем над этим», - написал глава МИД Украины в своем Twitter-аккаунте. Климкин называет выборы фейковыми и считает, что они являются попыткой России «сделать оккупацию Донбасса легитимной».

У себя в Twitter Климкин также обвинил Кремль в том, что он снова пытается устроить «цирковое представление». По словам главы украинского МИД, в Донбассе уже есть «российская оккупация» и выборы являются еще одним преступлением против Украины и мировых законов.

Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією фейкові вибори на окупованих українських територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 10, 2018

Климкин указал, что голос каждого жителя Востока Украины будет крайне важен. И важен он будет тогда, когда выборы на территории Донбасса организует и проведет Киев, а не другие самопровозглашённые власти.