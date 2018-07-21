В Украине пригрозили России новыми санкциями из-за выборов в Донбассе

Сегодня, 19:48 \\ Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР обернутся для России новым списком международных санкций.

 В Украине пригрозили России новыми санкциями. Павел Климкин сообщил, что из-за выборов в Донбассе Кремль получит усиленные ограничения. «Мы уже работаем над этим», - написал глава МИД Украины в своем Twitter-аккаунте. Климкин называет выборы фейковыми и считает, что они являются попыткой России «сделать оккупацию Донбасса легитимной».

У себя в Twitter Климкин также обвинил Кремль в том, что он снова пытается устроить «цирковое представление». По словам главы украинского МИД, в Донбассе уже есть «российская оккупация» и выборы являются еще одним преступлением против Украины и мировых законов.

Климкин указал, что голос каждого жителя Востока Украины будет крайне важен. И важен он будет тогда, когда выборы на территории Донбасса организует и проведет Киев, а не другие самопровозглашённые власти.

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Автор - Анна Пушкина
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