Лавров раскритиковал главу МИД Австрии по делу шпионаже

Сегодня, 16:34 \\ Политика

Российский министр призвал избегать необоснованных заявлений. Такой разговор политики провели по телефону. Его содержание разместили на сайте дипведомство.

 Сергей Лавров связался с Карин Кнайсль, чтобы обсудить недавнее уголовное дело о шпионаже. Представители Австрии утверждают, что бывший военный передавал в Россию секретную информацию. В частности, о работе NATO. Глава австрийского МИД объснила коллеге поведение политиков. Карин Кнайсль подчеркнула, что желает сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией.

В свою очередь, Сергей Лавров раскритиковал австрийскую сторону за выдвижение публичных обвинений. Он напомнил о стандартах международного общений и призвал обсуждать подобные вопросы через дипломатические каналы с привлечением конкретных фактов.

Напомним, 9 ноября в Вене объявили о задержании отставного австрийского военнослужащего по делу о шпионаже. В связи с этим Карин Кнайсль отменила рабочую поездку в Россию, запланированную на 2-3 декабря. Кроме того, она пригрозила ухудшением сотрудничества, если шпионская деятельность подозреваемого подтвердится доказательствами. Сейчас вероятного шпиона допрашивают

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Автор - Александр Лубяной
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