Болтон о важном: США не планируют размещать ракеты в ЕС

По имеющимся данным, в ближайшем будущем у правительства США нет планов по размещению ракет на территории Европы, которые запрещены Договором о РСМД. Этот вопрос является глобальной стратегией для НАТО и для Соединённых Штатов.

Как отмечает Болтон, американское правительство настроено на дальнейшее сотрудничество. Также он отмечает, что Договор устарел, поскольку он не влияет на политику некоторых стран, несмотря на то, что те владеют ядерным оружием. У Ирана ракет средней дальности значительно больше, чем у Китая. И вооруженном Ирана значительно угрожает безопасности европейских стран. Также советник сделал заявление, что российские военные длительное время тестировали крылатые ракеты наземного базирования, которые запрещены Договором. До сих пор по данному вопросу ведутся споры.

Президент США отметил, что готовы обсудить с лидером Франции нюансы торговли с Европой. По его словам, в международных торговых отношениях появилась динамика. Одной из главных тем обсуждения станут тарифы на импортируемый товар, включая поставку стали и алюминия. На данный момент прийти к единогласному решению пока не удалось.

Как отмечает посол России, выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может стать угрозой безопасности для всего евразийского континента.