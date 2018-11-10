Австрийский шпион-полковник дал признательные показания

Экс-военный признался, что за шпионаж в пользу России он действительно получил 300 000 евро. Якобы, полковник австрийской армии хотел уволиться еще в 2006 году, но его остановило давление со стороны.

СМИ пишут, что австрийский полковник, которого обвиняют в шпионаже, дал признательные показания. По данным издания Die Presse, экс-военный пообщался с правоохранителями и рассказал им о своей работе на Россию.

Якобы, в минобороны Австрии уже получили признательные показания, в которых шпион-полковник раскрыл детали сотрудничества с Москвой. СМИ пишут, что военный долгое время имел должность в центральном аппарате австрийского минобороны. Если быть точнее, шпион-полковник работал в отделе структурного образования. По данным источника, военный имел доступ к информации о переговорах военного ведомства.

Между тем, в министерстве уверяют, что подозреваемый в шпионаже полковник не имел возможности получать и пересылать секретные данные. В ведомстве заявили, что военный не знал о государственных тайнах. Также сообщается, что еще 12 лет назад шпион-полковник хотел уйти в отставку, но изменил свое решение и остался в должности из-за давления, которое на него могла оказывать Россия.