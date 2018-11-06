Объявлены подробности сорванного покушения на Макрона

Сегодня, 15:33 \\ Политика

Четверо задержанных дали признательные показания. В субботу телеканал France 2 опубликовал информацию, полученную от инсайдеров в полиции.

 Как было объявлено раньше, 7 ноября группа злоумышленников планировали совершить покушение на Эммануэля Макрона. Они дожидались, когда президент Франции приедет в город Шарлевиль-Мезьер для мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых за день до назначенной даты.

Согласно новым подробностям, исполнитель должен был атаковать Эммануэля Макрона ножом. Во время допроса подозреваемые признали организатором Жана-Пьера Б. Полиция провела у 62-летнего мужчины обыск и нашла керамический нож. Предположительно, именно он должен был стать орудием сорванного преступления.

Стоит отметить, что президента Франции пытаются убить уже второй раз. Летом 2017 года правоохранители схватили 23-летнего гражданина, который планировал напасть на политика в ходе военного парада ко Дню взятия Бастилии. Мероприятие традиционно проводится на Елисейских полях в Париже.

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Автор - Александр Лубяной
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