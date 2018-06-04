Захарова рассказала "новых реалиях" журналистики после инсценировки с Бабченко

Профессия резко лишилась доверия со стороны аудитории. Об этом представитель МИД России заявила в рамках программы "Крутая история с Татьяной Митковой".

По мнению Марии Захаровой, инсценировка убийства Аркадия Бабченко в Украине разделила историю журналистики на "до" и "после". Когда стала известна правда, работники этой сферы начали жить в новых реалиях. "Кульбит Бабченко" выставил журналистов в крайне неблагоприятном свете. Появился повод обвинять СМИ во лжи и пропаганде.

Российские дипломаты не спешили выступать с заявлениями. Мария Захарова рассказала, что чувствовала в новостях недосказанность. Причиной стали "выкрутасы" Киева в сфере информационной политики. МИД обнародовал официальную позицию лишь после выступления уполномоченного ОБСЕ по СМИ.

Напомним, 29 мая украинские журналисты и политики объявили о смерти россиянина Аркадия Бабченко. По первоначальной версии, журналиста расстреляли в подъезде собственного дома. Спустя сутки СБУ опровергла убийство и выставила происшествие спланированной спецоперацией по предотвращению покушения. За это преступление на 4,5 года осудили бизнесмена Бориса Германа, которого признали организатором.