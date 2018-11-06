Евросоюз не считает законным проведение выборов в ДНР и ЛНР

Представитель Евросоюза выступила с заявлением касательно проведения выборов главы ДНР и ЛНР, которые состоятся 11 ноября на территории самопровозглашенных республик.

Итальянский политик и представитель по иностранным делам в Евросоюзе Федерика Могерини осуждающе высказались по поводу любой избирательной компании на территории ЛНР и ДНР. Согласно заявлению, выборы не соответствуют международному законодательству, препятствуют урегулированию ситуации путем принятых в Минске соглашений и подрывают независимость и законодательство Украины. Слово «выборы» обозначено в заявлении в кавычках. Могерини подчеркнула, что данное событие может проводиться только по украинским законам и в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

В Верховной Раде Украины высказывают аналогичное с Евросоюзом мнение. В Москве считают выборы на территории самопровозглашенных республик необходимым и обоснованным шагов в ситуации сегодняшнего дня.

31 августа в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. Его обязанности временно исполняет Денис Пушилин. Предположительно, он и будет избран на место Захарченко. В ЛНР на данный момент должность главы исполняет Леонид Пасечник, который вступил в должность 25 ноября 2017 года.