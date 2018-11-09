СМИ: Австрийский полковник «сливал» России информацию о НАТО и «слабостях» политиков

Офицер служил в армии Австрии, которая не является партером НАТО и имеет нейтральный статус. Однако, «шпион» ходил на семинары и партнерские программы Альянса, где занимался сбором информации для России.

СМИ пишут, что Австрийский полковник, которого задержали по обвинению в шпионаже в пользу России, собирал обширную информацию. По данным издания Salzburger Nachrichten, офицер «сливал» России информацию о НАТО.

Якобы, полковник ходил по семинарам и мероприятиям, организованным Альянсом. Там он собирал информацию и передавал ее в Москву. Как пишут СМИ, офицер также занимался сбором и «мягкой информации». Австрийский полковник узнавал о «слабостях» политиков и высокопоставленных лиц. Офицер «сливал» России данные о том, какие спиртные напитки любят чиновники и какие у них есть слабости. Также офицера интересовал сбор информации об общественном мнении в разных подразделениях армии. Иными словами, пишут СМИ, полковник армии Австрии имел обширный перечень того, что ему нужно было узнавать для Москвы.

По данным, 70-летний отставной полковник является уроженцем Зальцбурга. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Якобы, офицер сообщал разведке Кремля данные о секретных документах. Ранее уже сообщалось, что из-за скандала с «шпионом» Глава МИД Австрии уже отменила свой визит в Россию.